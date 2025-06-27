600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu - Son Dakika
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600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
27.06.2025 15:20
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Kamu işçileri ile hükümet arasındaki zam pazarlığın ikinci teklif verildi. Buna göre hükümet 600 bin kamu işçisine 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif etti. 2026 yılı için ise teklif değişmedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu. Teklifle ilgili konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Temmuz başında yeni teklif olacak" dedi.

600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, işçi sendikaları ile hükümet arasında yoğun bir şekilde devam ediyor.

İLK TEKLİF HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMIŞTI

13 Haziran'da gerçekleştirilen ilk resmi görüşmede, kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk zam teklifini sunmuştu. Buna göre: 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam önerildi. İşçi tarafı, bu teklifi hem ücret artışı hem de sosyal haklar bakımından yetersiz ve gerçeklikten uzak bularak reddetti.

2. TEKLİF BELLİ OLDU

Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu. Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu. 2026 yılı için ise teklif değişmedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu.

"EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Teklifi yetersiz bulan ve temmuz başında yeni teklif verileceğini belirten TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, teklifle ilgili "Zaten biliyorduk ne olacağını. Açıklamaya gerek görmüyorum ama kamuoyuna faydası olacağı için söylüyorum. TÜHİS, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif edildi. Bunun anlamı şudur, 'Siz meydanları boş bırakmayın, sonuna kadar mücadele edin' anlamına gelir. Bizim eylemlerimiz zaten devam edecek. 600 bin kamu işçisinin buna destek vermesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

İşçi kesimi, 2025 yılı için günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye çıkarılmasını, ardından ise ilk 6 ay için yüzde 50, ikinci 6 ay ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 25, diğer dönemler içinse ayrıca yüzde 10 refah payı talep ediyor.

SÖZLEŞME SADECE KAMU İŞÇİSİNİ ETKİLEMİYOR

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, yalnızca kamu işçilerini değil, memurların toplu sözleşme görüşmelerinden özel sektördeki toplu iş sözleşmelerine kadar geniş bir alanı etkiliyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de bu sürecin bir parçası.

Hükümet, Güncel, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Apple User:
    begenmeyen istifa etsin 46 166 Yanıtla
  • Ercan Top:
    Memuru bitirdiler temizlikciler krallığını ilan etti 95 110 Yanıtla
  • kerem Kaya:
    100/27 vergi kesilen adaletsizlikte yüzleri kızarmadan 17 teklif veriliyorsa daha söyleyecek bir şey yok yazıklar olsun 97 8 Yanıtla
  • kaya1985:
    biz bedavaya da çalışırız sorun değil %1 verildi 1 aydır, ne kadar utanç verici , Ama allahtan büyüyoruz ... 92 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OH BE NE GÜZEL YUZDE 50 ,SONRA 25 ULKEYI BUNLAR SOYUP SOĞANA ÇEVİRİYOR 14 67 Yanıtla
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