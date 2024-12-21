Hükümetin Kapanması Önlendi

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- ABD Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını kabul etti

WASHINGTON - ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD Senatosu'na geçici bütçe tasarısını hızlı bir şekilde onaylama çağrısında bulundu.

ABD'de hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 34'e karşı 366 oyla kabul edildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Mart ayına dek hükümete finansman sağlayacak olan tasarının kabul edilmesini "çok önemli bir gelişme" olarak niteleyerek, geçici bütçenin hükümetin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olduğunu vurguladı. Tasarının kabulü için oy kullanan Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür eden Johnson, "Herkesin doğru olanı yapmak adına bir arada hareket etmesinden dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı. Johnson, ABD Senatosu'na geçici bütçe tasarısını hızlı bir şekilde onaylama çağrısında bulundu.

Kritik önem taşıyor

ABD'de 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıla ait bütçenin Kongre tarafından zamanında onaylanmadığı dönemlerde, hükümetin geçici bütçeleri kullanması gerekiyor. Geçici bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini askıya almak zorunda kalıyor. Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu personeli zorunlu izne çıkarılırken, ordu, istihbarat ve kamu hastaneleri gibi kritik kurumlarda çalışanlar ise maaşlarını yeni bütçe kabul edilene dek alamıyor.