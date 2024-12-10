Hükümlü Ayvalık\'ta Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, işlediği suçlar nedeniyle hapis cezalarına çarptırılan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme", Foça 1. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 25 yıl hapse mahkum edilen İ.K'nin (56) ilçede saklandığı bilgisine ulaştı.
Operasyon için harekete geçen ekipler, motosikletli kurye gibi davranarak firarinin saklandığı adrese gitti.
İ.K'yi yakalayan polisler, evde yaptıkları aramada tabanca ele geçirdi.
İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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