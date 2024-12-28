Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de hakkında 17 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 17 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D'yi (22) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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