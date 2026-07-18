Manisa'da, 10 ayrı suç kaydı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.
Çalışma kapsamında, 10 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen 36 yaşındaki İsmail U'nun, Yunusemre ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hükümlü Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?