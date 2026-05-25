Hull City Premier Lig'e Döndü

25.05.2026 17:48
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, play-off finalinde Middlesbrough'u yenerek Premier Lig'e yükseldi.

Türk medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz futbol takımı Hull City, bugün kentte Premier Lig'e dönüşü kutlayacak. On binlerce taraftarın Hull şehrinde üstü açık otobüs kutlamaları için sokaklara çıkması bekleniyor. Hull City, Cumartesi günü Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu uzatmalarda mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi. Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan final maçının tek golünü Oliver McBurnie uzatma dakikalarında attı. Bu gol Hull City'yi dokuz yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'e taşıdı. Takım, geçen sezon Championship'ten düşmekten averajla kurtulmuştu.

Ilıcalı takımı, aileleriyle birlikte ödül olarak Las Vegas'a tatile götürüyor. Hafta sonu sosyal medya hesabında da bir paylaşım yapan Ilıcalı, 'Hull City artık milyonlarca Türk taraftarı olan bir takım ve bu çok gururlandırıyor. Elimden geldiğince bu güzel birlikteliğe destek vermeye devam edeceğim' dedi. Ilıcalı ayrıca hedeflerinin Premier Lig'de kalmak olduğunu söyledi. Bunun kolay bir hedef olmadığının altını çizen Ilıcalı, en az bir sene bu seviyede futbol oynamanın ciddi gelir kaynağı olacağını ve bunun da daha rekabetçi bir takımı beraberinde getirebileceğini kaydetti.

Hull City, Championship play-off'larında yarı finalde Millwall'u eledi. Yarı finalin diğer maçında Southampton, Middlesbrough'yu yenmişti. Ancak Southampton, yarı final maçı öncesinde rakibinin idmanını gizlice kayda aldığının ortaya çıkması sonrasında final maçından diskalifiye edildi. Bunun üzerine Hull City'nin rakibi değişti ve Middlesbrough oldu. Bu nedenle final maçı için 'casusluk skandalı' anlamına gelen 'Spygate finali' yakıştırması yapıldı. Acun Ilıcalı, Southampton'ın ihraç edilmesinin ardından Hull City'nin doğrudan Premier Lig'e yükselmesi gerektiğini, yarı finali kaybeden Middlesbrough ile final oynamalarının doğru olmadığını savunuyordu. Ilıcalı, karşılaşma öncesinde takımının yükselmemesi halinde hukuki yollara başvuracağını da açıklamıştı. Ancak böyle bir şeye gerek kalmadı ve Ilıcalı, gözyaşları içinde zaferi 'hayatımın en güzel günü' sözleriyle değerlendirdi.

Takımı sezonun son gününde altıncı sıradan play-off'lara kalabilen Hull City menajeri Sergej Jakirovic, 'Final düdüğünün ardından birçok oyuncu mutluluktan ağlıyordu' dedi. 'İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir yolculuk. Çok fazla sorun yaşadık ve Premier Lig'e yükselmek gerçekten inanılmaz.' McBurnie, Sky Sports'a yaptığı açıklamada 'Hayatımda ilk kez söyleyecek söz bulamıyorum' dedi. 'Bu maç bizi özetliyordu. Topa çok sahip olamayacağımızı biliyorduk. Sıcakta oynamak çok zordu. Middlesbrough çok iyi bir takım. Zorlanacağımızı biliyorduk ama bir fırsat yakalayacağımıza inanıyorduk. O fırsatın bana geleceği yazılmış gibiydi. Bu kadar geç geleceğini düşünmemiştim ama his inanılmaz.'

Kaynak: Haber Merkezi

