Hulusi Akar ve heyeti, Kayseri'de yeniden seçilen oda başkanlarını tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hulusi Akar ve heyeti, Kayseri'de yeniden seçilen oda başkanlarını tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hulusi Akar ve heyeti, Kayseri\'de yeniden seçilen oda başkanlarını tebrik etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hulusi Akar, Memduh Büyükkılıç ve Hüseyin Okandan, Kayseri'de yeniden seçilen Sanayi ve Ticaret Odası başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Heyet, başkanları tebrik ederek yeni dönemin kent ekonomisi için hayırlı olmasını diledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, yeniden seçilen Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet ilk olarak Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Gülsoy'u tebrik eden heyet, yeni dönemin Kayseri iş dünyası ve kent ekonomisi açısından hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci ve yönetimini de ziyaret eden Akar, Büyükkılıç ve Okandan, Büyüksimitci'yi tebrik etti.

Kaynak: AA
Memduh BüyükkılıçHulusi AkarPolitikaKayseriEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
15:29
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 17:00:48. #7.13#
SON DAKİKA: Hulusi Akar ve heyeti, Kayseri'de yeniden seçilen oda başkanlarını tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei