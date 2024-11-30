Humus'ta Kimliği Belirsiz Hava Saldırıları - Son Dakika
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Humus'ta Kimliği Belirsiz Hava Saldırıları

Suriye'nin Humus ilinde hava araçları, İran destekli grupların bölgelerini hedef aldı.

30.11.2024 10:47
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Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilinin batı kırsalında birden fazla noktaya, kimliği belirsiz hava araçları tarafından saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un batı kırsalına yerel saatle 03.35 sularında 3 saldırı düzenledi.

Saldırılarda Cubaniyye, Naem ve Huz bölgelerindeki köprü, karargah ve araç konvoyu hedef alındı.

Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık vermeye çalıştığı belirtildi.

İran destekli grupların, söz konusu bölgeleri Suriye'den Lübnan'a askeri sevkiyat yapmak için kullandığı ifade ediliyor.

Kaynaklar, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

İsrail veya Esed rejiminden saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rejime yakın hesaplar ise Humus'un batı kırsalında şiddetli patlamaların meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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