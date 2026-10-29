Hunan ve Schaffhausen biyotıp ve yapay zekada işbirliği potansiyelini değerlendirdi - Son Dakika
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Hunan ve Schaffhausen biyotıp ve yapay zekada işbirliği potansiyelini değerlendirdi

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Hunan ve Schaffhausen biyotıp ve yapay zekada işbirliği potansiyelini değerlendirdi
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Hunan ve Schaffhausen'den yerel yönetim yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri, biyotıp ve yapay zekada işbirliği fırsatlarını konferansta değerlendirdi. 2018'de kardeş bölge olan taraflar o tarihten bu yana ticaret, sağlık ve eğitimde etkileşimini sürdürüyor.

SCHAFFHAUSEN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin ve İsviçre'den yerel yönetim yetkilileri ile iş dünyası temsilcileri, biyotıp ve yapay zeka alanlarında işbirliği fırsatları aramak üzere düzenlenen konferansta bir araya geldi.

İsviçre'nin kuzeyindeki Schaffhausen Kantonu'nun Ekonomik Kalkınma Ajansı Başkanı Christoph Scharrer çarşamba günkü konferansta yaptığı konuşmada, Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletiyle işbirliği için gördükleri büyük potansiyele dikkat çekti.

Scharrer, "İsviçre'nin ve Çin'in bu bölgeleri arasında sanayi işbirliği açısından önemli fırsatlar görüyoruz" dedi.

Schaffhausen'in üst düzey ve hassas üretim odaklı sanayiler ile yaşam bilimleri, ileri imalat, robotik ve sürdürülebilirlik gibi kilit sektörlerde öne çıktığını kaydeden Scharrer, Hunan'ın ise gelişmiş bir sanayi ekosistemine ve güçlü üretim kapasitesine sahip olduğunu, ayrıca dinamik bir inovasyon odaklı şirketler topluluğuna ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Etkinliği düzenleyen Hunan Eyaleti Ticaret Departmanı Başkan Yardımcısı Liu Suyue ise 2018'de kardeş eyalet/bölge ilişkisi kuran Hunan ile Schaffhausen'in o tarihten bu yana ticaret ve yatırım, bilim ve teknoloji, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda etkileşimi sürdürdüğünü belirtti.

Liu, biyotıp ve yapay zekanın, Hunan'ın en hızlı büyüyen ve ikili işbirliği için en büyük potansiyele sahip iki sektörü olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Yerel Yönetimİş DünyasıYapay ZekaEkonomiGüncelHunanDünyaSon Dakika

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