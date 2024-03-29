Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu Türkiye'de Sosyalfest Yarışmalarında 2. oldu

Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Kayseri'yi gururlandıran başarı
Türkiye'de ilk kez düzenlenen Sosyalfest Yarışmalarında 2. oldu
KAYSERİ - Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali olan Sosyalfest'e katılan Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu; 3 bin 783 proje arasında 2. olarak büyük başarı elde etti.
Karabük'te düzenlenen ve 3 bin 783 projenin katıldığı Sosyalfest'e davet edilen 154 projeden birini geliştiren Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu, 'Meslek Öğreniyorum Projesi' ile yarışmalarda 2. olarak Kayseri'ye döndü. Hedeflerinin benzer yarışmalara katılmak olduğunu söyleyen Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Harun Ayaydın, Teknofest için 10 proje ile başvuru yaptıklarını da söyledi. Ayaydın; "Okulumuz; İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen yazılar istikametinde Karabük'te ilk defa yapılan 'Sosyalfest' yarışmalarına katılmak için başvurdu. Sosyal Model Tasarım kategorisinde 'Yaz Tatili'nde Meslek Öğreniyorum' projesi geliştirdi öğrencilerimiz. Rehber öğretmenimiz ile birlikte 3 öğrencimiz bu yarışmaya başvurdu. Yarışmalar sonucunda finallere davet edildik. 5 proje bu davete katıldı ve okulumuz ikinci olarak Kayseri'ye döndü. Bundan sonraki hedefimiz yine benzer yarışmalara katılmak. Şuanda 10 projemiz Teknofest Yarışmaları'na başvuru yaptı. Bunların ilk kategorisini geçtik. Diğer kategoriler için bekliyoruz" dedi.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hülya Sabur da Türkiye ikinciliğini kazanan proje hakkında bilgiler vererek; "Okul müdürümüzden gelen yazı istikametinde Sosyalfest projesine katıldık. Karabük'te düzenlenen ulusal ve uluslararası alanda ilk projeydi. Öğrencilerimizle birlikte katılım sağladık. 3 bin 783 proje arasında 154 proje davet edildi. Bizim 'Meslek Öğreniyorum' projesi de kendi kategorisinde ilk üçe kalarak dereceye girdik. Türkiye ikincisi olarak okulumuza döndük. Hem ilimizi hem de okulumuzu en iyi şekilde temsil ettik. Projemiz 'Yaz Tatilini Değerlendiriyorum' modeliydi. Bu kategoride de 'Meslek Öğreniyorum' projesini seçtik. Projemiz genel olarak çocukların daha eğlenceli, verimli bir yaz geçirebilmeleri adına, teknolojinin zararlı etkilerinden uzak durmaları adına çocukların faydasına yönelik bir uzmanın yanında bir nevi eski kültürümüzde var olan Ahilik Teşkilatı gibi usta çırak ilişkisine dayalı olarak kısa bir mesleki tecrübe edinmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.
Öğrenciler Fatma Uğur, Elif Rana Kafalı ve Umame Araç ise; elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, ilerleyen dönemdeki hedeflerinin çok daha büyük başarılara imza atmak olduğunu kaydetti.
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