Hünkar Apartmanı Davasında Müteahhide Ceza

12.05.2026 19:06
Osman Kala, Hünkar Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ilçesinde 77 kişinin yaşamını yitirdiği Hünkar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada, binanın müteahhidi Osman Kala 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık H.G. ile müşteki ve sanık avukatları katıldı. Başka dosyadan tutuklu bulunan sanık Osman Kala ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

Duruşmada görüşü sorulan iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını yineledi.

Son sözü sorulan sanık Osman Kala, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanık H.G. de bilirkişi raporunda kusursuz bulunduğunu savunarak beraatini talep etti. Sanık avukatları da mütalaayı kabul etmediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık Osman Kala'yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık H.G'nin beraatine karar veren heyet, birleşen dosyada yargılanan kamu görevlileri F.D, H.Ç. ve Z.A.Ş'nin de ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Müşteki Özlem Başçı, duruşma sonrası gazetecilere, depremde anne ve babasını kaybettiğini belirterek, kamu görevlilerinin ceza almamasına tepki gösterdi.

Başçı, "Burada sadece müteahhide ceza verildi. Verilen cezanın da hak edilen bir ceza olduğunu düşünmüyorum. Statik proje müellifi de suçludur. Kararın adaletli olduğunu düşünmüyoruz, itiraz edeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde bulunan Hünkar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 77 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

