HÜRKUŞ teslimatları kademeli sürecek, uçak Hava Kuvvetleri'nde eğitimde kullanılacak - Son Dakika
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HÜRKUŞ teslimatları kademeli sürecek, uçak Hava Kuvvetleri'nde eğitimde kullanılacak

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HÜRKUŞ teslimatları kademeli sürecek, uçak Hava Kuvvetleri\'nde eğitimde kullanılacak
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Savunma Sanayii Başkanlığı, HÜRKUŞ teslimatlarının program takvimi doğrultusunda kademeli sürdürülmesinin planlandığını açıkladı. Hava Kuvvetleri'nde pilot adaylarının temel uçuş eğitiminde kullanılacak uçak, HÜRJET ve KAAN'a uzanan zincirin ilk basamağını oluşturuyor.

TESLİMATLARIN DEVAMI PLANLANIYOR

SSB'den yapılan açıklamaya göre; HÜRKUŞ teslimatlarının, program takvimi doğrultusunda kademeli olarak sürdürülmesi planlanıyor. Türkiye'nin ilk yerli insanlı askeri eğitim uçağı olan HÜRKUŞ, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirildi. Hava Kuvvetleri'nde pilot adaylarının temel uçuş eğitiminde kullanılacak HÜRKUŞ, temel eğitimden ileri jet eğitimine (HÜRJET) ve oradan milli muharip uçak KAAN'a uzanan pilot yetiştirme zincirinin ilk basamağını oluşturuyor.

ALT SİSTEMLER

HÜRKUŞ'un geliştirilmesinde yerli savunma sanayii ekosisteminin geniş katkısı bulunuyor. Platformda ASELSAN aviyonik sistemleri, TASECS iklimlendirme çözümü, HAVELSAN dijital video kayıt sistemi ve KAREL yedek uçuş enstrümanlarıyla yer alırken; TUSAŞ, ANDAR ve TAAC uçuş ve kontrol sistemleriyle projeye katkı sağladı.

Kaynak: DHA
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