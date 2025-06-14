Hürmüz Boğazı Kapatılırsa Ekonomi Zarar Görebilir

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilyas, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda küresel deniz taşımacılığı, ekonomi ve doğrudan ülkesi için ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Kikilyas, ERTNews'e yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin herkesi teyakkuzda kalmaya zorladığını ifade etti.

Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanması gibi bir senaryonun küresel deniz taşımacılığı, ekonomi ve doğrudan Yunanistan için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Kikilyas, savaşların sonuçlarının her zaman öngörülemez olduğunu dile getirdi.