Hürmüz Boğazı Karar Tasarısı Veto Edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine sunulan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü sağlanmasına ilişkin karar tasarısı, Rusya ve Çin'in oylarıyla veto edildi.

Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Bahreyn, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için koordineli "savunma" önlemleri çağrısında bulunan bir karar taslağını konseye sundu.

Konsey oturumunda yapılan oylamada karar taslağı 11 lehte oy alırken, Kolombiya ve Pakistan oylamada çekimser kaldı.

Daimi üyeler Rusya ve Çin'in veto yetkileri sonrası karar taslağı oylamada veto edildi.

Boğaz bölgesinde ticari deniz yollarını kullanmakla ilgilenen devletlerin "savunma amaçlı çabalarını koordine etmeye şiddetle teşvik edilmesi" çağrısı yapılan karar taslağında, bölgede seyrüseferin kapatılması ve engellenmesi girişimlerinin caydırılması talep edildi.

ABD'den tepki

Fox News haberine göre ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, oturumda yaptığı konuşmada, karar taslağının veto edilmesine tepki gösterdi.

Waltz, "Hürmüz Boğazı, herhangi bir devlet tarafından rehin alınamayacak, boğulamayacak, silah haline getirilemeyecek kadar dünya için hayati önem taşıyor." dedi.

Vetonun, ABD'nin İran'a karşı "askeri saldırılarını kısıtlamadığını" ileri süren Waltz, "Bahreyn ve bölgeden gelen talebin mantıksız olmadığını" belirtti.

Waltz, "Rusya ve Çin'in İran'da daha iyi ortaklar seçebileceğini belirtmek isterim, (bu ülkeler ABD'nin) Körfez müttefikleriyle birlikte durmayı seçebilirlerdi." ifadesini kullandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "rehin aldığını" kaydeden Waltz, "(İran) Dünya ekonomisini de rehin almaya çalışıyor. Bu belki de (İran'ın) son icraatı olabilir, göreceğiz." dedi.

Veto sonrası Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya "hakkının olmadığını" belirterek, karardan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

El-Zeyani, "Konsey, gecikmeksizin kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gereken yasa dışı bir davranışla ilgili sorumluluğunu yerine getiremedi." ifadesini kullandı.

Bahreyn, nisan ayı için BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstlenmişti.