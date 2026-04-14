Hürmüz Boğazı Krizi: Bir Boğazdan Fazlası, Küresel Düzenin Sınavı

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz, sadece bölgesel bir sorun olmanın ötesinde, küresel sistemin sınandığı bir eşik haline geldi. İran'ın nükleer kapasitesi ve İsrail'in etkisiyle çıkan savaş, dünyayı Hürmüz sorunuyla mücadele etmek zorunda bıraktı. Bir yanda boğazı açmak isteyenler, diğer yanda savaşın parçası olmak istemeyenler arasında gerilim tırmanıyor. Bu durum, enerji hatlarının, ittifakların ve güç dengesinin yeniden şekillendiği bir süreci işaret ediyor.

ABD ile İran arasındaki görüşmeler çökmüş gibi görünse de, taraflar pozisyonlarını sertleştirerek diyaloğu sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ateşkese ihtiyaç olduğunu ancak başlangıç taleplerinin maksimalist olduğunu belirtti. Krizin kalbinde, İran'ın nükleer programı ve uranyum zenginleştirme meselesi yatıyor. Hürmüz'deki gerilim, aslında nükleer pazarlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20'sini taşıyan, küresel üretim zincirinin ana damarı ve enerji güvenliğinin merkezi konumunda. Boğazın kapanma ihtimali bile piyasaları etkiliyor, bu da ekonomik bir savaşı tetikliyor. Petrol, nakliye, gıda ve enflasyon zinciri hızla çalışarak vatandaşların cebine yansıyor. Donald Trump'ın NATO'ya yönelik açıklamaları, ittifakı bir araç olarak tanımladığını gösteriyor.

NATO, boğazı korumak ile savaşın parçası olmak arasında kritik bir seçimle karşı karşıya. Avrupa, bu savaşın parçası olmak istemediğini açıkça ifade ediyor. Şu an tam ölçekli bir savaş yaşanmasa da, sürekli tırmanan bir gerilim hakim. Taraflar hamle yapıp karşı hamle geliyor, bu da sürekli kriz halini ortaya çıkarıyor. Türkiye, savaşın dışında kalarak diplomasiye alan açmayı ve dengeyi korumayı hedefliyor, ancak ekonomik etkilerden kaçınamıyor.

Enerji arzı kesilmese bile fiyatların yükselmesi, enflasyonu artırıyor ve gıda fiyatlarını yükseltiyor. Kriz büyürse, Avrupa ve Asya'da enerji krizi, tedarik zincirinde kırılma ve hatta kıtlık riski gibi ağır sonuçlar doğurabilir. Bu denklem sadece İran-ABD arasında değil, Çin'in etkilenmesi ve Avrupa'nın temkinli yaklaşımıyla küresel bir rekabete dönüşüyor. Kriz sonrasında, İran'ın daha fazla söz istemesi veya kuralların değişmesi, yeni bir düzenin başlangıcı olabilir.

Hürmüz'de yaşananlar, bir boğaz meselesi, askeri operasyon tartışması veya enerji krizinden öte, bir sistem testi niteliğinde. ABD baskı kurarken, Avrupa direniyor, İran denge kurmaya çalışıyor. Türkiye ise bu yangının büyümesi halinde kimsenin dışarıda kalamayacağını vurguluyor. Ortadoğu'daki krizler genelde petrolle başlar, ancak Hürmüz'de asıl mesele güç ve dünyanın nasıl yönetileceği tartışmasıdır.