Hürmüz Boğazı'nda 200 Geminin Geçişi - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda 200 Geminin Geçişi

14.07.2026 16:32
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İran, Hürmüz Boğazı'ndan 18 Haziran-12 Temmuz arasında 200 gemi geçişine onay verdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", mutabakat zaptının imzalandığı 18 Haziran ile boğazın tekrar kapatıldığı 12 Temmuz arasında İran'a ait olmayan en az 200 geminin İran Silahlı Kuvvetleri'nin onayı ile Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ilişkin istatistik yayımladı.

Buna göre, mutabakat zaptının imzalandığı 18 Haziran ile boğazın tekrar kapatıldığı 12 Temmuz arasında İran'a ait olmayan en az 200 gemi İran Silahlı Kuvvetleri'nin onayı ile yine İran'ın belirlediği güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçti.

Geçen gemilerin yüzde 41'inin tanker, yüzde 27'sinin kuru yük, yüzde 18'inin konteyner, yüzde 12'sinin LNG, yüzde 1'inin hizmet ve yüzde 1'inin farklı alanlarda kullanılan gemiler olduğu belirtildi.

Geçişine izin verilen gemilerin yüzde 35'inin Basra Körfezi'nden çıkmak, yüzde 47'sinin ise Basra Körfezi'ne girmek için izin aldığı aktarıldı.

Basra Körfezi'nden çıkan gemilerin yüzde 21'inin Çin'e, yüzde 20'sinin Hindistan'a, yüzde 29'unun Asya ülkelerine ve yüzde 8'inin farklı ülkelere gittiği açıklanırken kalan yüzde 22'lik kısmın bölgede faaliyetini yürüttüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda 200 Geminin Geçişi - Son Dakika

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