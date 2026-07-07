Hürmüz Boğazı'nda ABD Gerginliği - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda ABD Gerginliği

07.07.2026 23:58
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Eski İran Komutanı Rezai, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişini eleştirdi.

Eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Rezai, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginliklere ilişkin, "ABD, kendi savaş gemilerini Hürmüz Boğazı'ndan geçirme peşinde." dedi.

Rezai, İran devlet televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginliklere değinen Rezai, "ABD, kendi savaş gemilerini Hürmüz Boğazı'ndan geçirme peşinde." diye konuştu.

Eski Komutan Rezai, ABD'nin, imzalanan mutabakat zaptının altını oyduğunu ve yine ABD'nin müzakerelerde başarısız olacağını söyledi.???????

Ülkesindeki ABD ile müzakere karşıtlarına da seslenen Rezai, "Müzakerelere karşı olan dostlar sabretsin. ABD'nin kendisi bu müzakereleri ortadan kaldırıyor. 'ABD'ye ölüm', 'İsrail'e ölüm' sloganları ABD'nin askeri olarak bölgeden çekilmesinin zaruriyetini teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda ABD Gerginliği - Son Dakika

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