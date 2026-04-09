Hürmüz Boğazı'nda Gemi Trafiği Düşüyor: Ateşkes Kırılgan, Gelecek Belirsiz

Dünya, İslamabad'dan gelecek nihai barış haberini beklerken, Hürmüz Boğazı'nda 'hayalet bir sessizlik' hakim. Ateşkes ilan edilmesine rağmen küresel enerji arzının %20'sini sırtlayan bu koridordan tek bir gemi bile geçmeye cesaret edemiyor. Küresel gemi takip şirketi Kpler'in verilerine göre çarşamba günü boğazdan yalnızca beş gemi geçti, bu sayı önceki beş günde günlük ortalama yaklaşık 10 gemiydi. Deniz taşımacılığı analistleri, gemilerin beklemesinin ana nedeninin ateşkesin kırılgan olması olduğunu söylüyor; İran, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ediyor.

Geçişlerin normale dönmesi için iki kritik adım gerekiyor: ateşkesin kalıcı ve güvenilir olduğuna dair somut güvence ve İran'ın gemilere saldırmayacağını açıkça ilan etmesi. İran, geçişlerin kendi gözetimi altında yapılmasını talep ediyor, ancak gemi işletmecilerinin ne yapması gerektiğini açıklamadı. Bazı gemi sahiplerinin İran'a 'geçiş ücreti' ödediği biliniyor. Ayrıca, deniz altında 'serbest dolaşan mayınlar' olabileceği uyarısı yapılıyor, bu da kaptanların bölgeye girmeyi 'intihar' olarak görmesine neden oluyor.

Analistlere göre, gemi trafiği düşük kalırsa İran boğaz üzerinde 'kapı bekçisi' rolünü sürdürebilir, ancak bölge ülkeleri bunu istemiyor. Savaş başladığından bu yana 100'den fazla gemi geçtiği için bazı şirketler İran'a ödeme yapmaya hazır, ancak yaptırımlar nedeniyle hukuki riskler yüksek. Sigorta maliyetleri de artıyor, nakliye şirketleri rotayı değiştirmenin daha ucuz olduğunu iddia ediyor. Birleşik Krallık Savunma Bakanı, boğazın ücretsiz ve serbest kullanılmasını istediğini belirtti.