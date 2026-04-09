Hürmüz Boğazı'nda Gemi Trafiği Düşüyor: Ateşkes Kırılgan, Gelecek Belirsiz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda Gemi Trafiği Düşüyor: Ateşkes Kırılgan, Gelecek Belirsiz

09.04.2026 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ateşkes ilan edilmesine rağmen, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği büyük düşüş gösteriyor. Gemilerin geçişten kaçınmasının ana nedeni, ateşkesin kırılganlığı ve bölgedeki güvenlik endişeleri. Uzmanlar, geçişlerin normale dönmesi için İran'dan somut güvence bekliyor.

Dünya, İslamabad'dan gelecek nihai barış haberini beklerken, Hürmüz Boğazı'nda 'hayalet bir sessizlik' hakim. Ateşkes ilan edilmesine rağmen küresel enerji arzının %20'sini sırtlayan bu koridordan tek bir gemi bile geçmeye cesaret edemiyor. Küresel gemi takip şirketi Kpler'in verilerine göre çarşamba günü boğazdan yalnızca beş gemi geçti, bu sayı önceki beş günde günlük ortalama yaklaşık 10 gemiydi. Deniz taşımacılığı analistleri, gemilerin beklemesinin ana nedeninin ateşkesin kırılgan olması olduğunu söylüyor; İran, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ediyor.

Geçişlerin normale dönmesi için iki kritik adım gerekiyor: ateşkesin kalıcı ve güvenilir olduğuna dair somut güvence ve İran'ın gemilere saldırmayacağını açıkça ilan etmesi. İran, geçişlerin kendi gözetimi altında yapılmasını talep ediyor, ancak gemi işletmecilerinin ne yapması gerektiğini açıklamadı. Bazı gemi sahiplerinin İran'a 'geçiş ücreti' ödediği biliniyor. Ayrıca, deniz altında 'serbest dolaşan mayınlar' olabileceği uyarısı yapılıyor, bu da kaptanların bölgeye girmeyi 'intihar' olarak görmesine neden oluyor.

Analistlere göre, gemi trafiği düşük kalırsa İran boğaz üzerinde 'kapı bekçisi' rolünü sürdürebilir, ancak bölge ülkeleri bunu istemiyor. Savaş başladığından bu yana 100'den fazla gemi geçtiği için bazı şirketler İran'a ödeme yapmaya hazır, ancak yaptırımlar nedeniyle hukuki riskler yüksek. Sigorta maliyetleri de artıyor, nakliye şirketleri rotayı değiştirmenin daha ucuz olduğunu iddia ediyor. Birleşik Krallık Savunma Bakanı, boğazın ücretsiz ve serbest kullanılmasını istediğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 01:10:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.