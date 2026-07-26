Hürmüz Boğazı'nda Gemi Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda Gemi Patladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın belirlediği rotayı terk eden bir gemi mayına çarparak patlama yaşadı.

TAHRAN (AA) – Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan ve İran'ın belirlediği rotadan sapan bir geminin mayına çarpması sonucu patlama yaşandığı belirtildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı.

Haberde, söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve bu nedenle mayına çarptığı ifade edildi.

Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldiği belirtilen haberde, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Gemi Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
15:35
Hürmüz Boğazı’nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
15:05
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
15:03
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
14:35
Funda Arar’dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 16:22:27. #7.13#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda Gemi Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.