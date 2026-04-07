Hürmüz Boğazı'ndaki Gerilim Enerji Krizini Tetikliyor - Son Dakika
Hürmüz Boğazı'ndaki Gerilim Enerji Krizini Tetikliyor

07.04.2026 11:41
IEA Başkanı Birol, Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının enerji arzında büyük kesintiye yol açacağını belirtti.

(ANKARA) - Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, " Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin, petrol ve doğal gaz piyasalarında 1973, 1979 ve 2022 krizlerinden daha ciddi etkiler yaratacağını" söyleyerek, "Dünya, enerji arzında böylesine büyük bir kesinti yaşamadı" ifadesini kullandı.

İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşılık İran, dünya petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini neredeyse tamamen durdurdu. Bu durum, enerji fiyatlarında önemli artışlara yol açtı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da söz konusu duruma ilişkin Fransa merkezli ?Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, "Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasıyla tetiklenen mevcut enerji krizinin, 1973, 1979 ve 2022 krizlerinden daha ciddi olduğunu" açıkladı. Birol, "Dünya, enerji arzında böylesine büyük bir kesinti yaşamadı" dedi.

"Avrupa ülkeleri ile Japonya, Avustralya ve bazı diğer ülkelerin de krizden etkileneceğini" belirten Birol, "en fazla risk altında olanların ise gelişmekte olan ülkeler olduğunu, bu ülkelerin yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları, artan gıda maliyetleri ve genel enflasyon artışıyla karşı karşıya kalacağını" söyledi."

"Uluslararası Enerji Ajansı'na üye ülkelerinin geçen ay stratejik rezervlerinin bir kısmını serbest bırakma kararı aldığını" hatırlatan Birol, "bazı rezervlerin şimdiden serbest bırakıldığını ve sürecin devam ettiğini" bildirdi."

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'ndaki Gerilim Enerji Krizini Tetikliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndaki Gerilim Enerji Krizini Tetikliyor - Son Dakika
