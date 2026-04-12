Hürmüz Boğazı, ABD-İran Müzakerelerinde Kritik Başlık Olmaya Devam Ediyor

Hürmüz Boğazı, ABD- İran müzakerelerinin en kritik başlığı olmaya devam ediyor. Pazar günü görüşmelerin sürüp sürmeyeceği belirsizliğini korurken, İran'ın yeni teklif sunabileceği ve Pakistan'ın alternatif planlarla sürece dahil olduğu ifade ediliyor. Ortak güvenlik gücü önerisi gündeme gelirken, ABD'nin bunu kabul etmesinin zor olduğu vurgulanıyor.

TÜRPAV Başkanı Dr. Sinan Demirtürk, müzakerelerin kritik bir aşamada olduğunu belirterek, Hürmüz'de ortak bir güvenlik mekanizması kurulması teklifinin net bir şekilde kabul edilmediğini söyledi. Enerji boyutuna dikkat çeken Demirtürk, Hürmüz'ün kapalı kalmasının endişe verici olduğunu ve ABD'nin gayriresmî usulleri kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

İran'ın daha güçlü bir heyetle masada olduğu ve askeri-diplomatik seçenekleri birlikte yürüttüğü belirtilirken, İsrail'in Lübnan üzerinden süreci etkilemeye çalıştığı değerlendirmesi öne çıkıyor. Müzakerelerin seyrinin belirsizliğini koruduğu, Hürmüz Boğazı merkezli gelişmelerin uluslararası müzakerelerin seyrini belirlemeye devam ettiği vurgulanıyor.