Hürmüz Boğazı'ndan 28 Geminin Geçişi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, son bir günde Hürmüz Boğazı'ndan 28 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 28 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin akıllı kontrol şeklinde yönetildiği ifade edildi.