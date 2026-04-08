Hürmüz Boğazı Tasarısına Rusya'dan Tepki

08.04.2026 01:05
Rusya, Hürmüz Boğazı'nın açılması için sunulan tasarıyı 'tek taraflı' olarak eleştirdi.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Bahreyn'in öncülüğünde BM Güvenlik Konseyine sunulan tasarıyı "tek taraflı" olmakla eleştirdi.

Nebenzia, BMGK'da İran'ı Hürmüz Boğazı'nı açmaya zorlamak amacıyla Bahreyn, Ürdün, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan tarafından sunulan tasarıya ret oyu vermesinin ardından Rusya'nın konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Söz konusu tasarı metninin sorunun bütününü yansıtmadığını savunan Nebenzia, bu tasarının olduğu gibi geçmesinin, İran'a yönelik "süregelen saldırgan eylemler ve devam eden gerilimin tırmanışı için bir açık çek" anlamına geleceğini ileri sürdü.

Nebenzia, tasarıyı bölgesel gerilimlere ilişkin sorumluluğu "tek taraflı bir çerçeveye oturtan bir metin" olarak nitelendirerek, Rusya'nın, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığını kınadığını" ve "İranlı sivilleri ve sivil altyapısını hedef alan saldırıları reddettiğini" söyledi.

Rus Büyükelçi, tasarının, İran'ın eylemlerini "sözde istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerin ve bölgesel gerilimlerin tek kaynağı" olarak sunduğunu, buna karşılık, "ABD ve İsrail'in İran topraklarını hedef alan yasa dışı saldırılarından" ise hiç bahsetmediğini öne sürdü.

Tasarının oylanmasının ardından konuşan Nebenzia, bu konuda Çin ile birlikte alternatif bir tasarı hazırladıklarını belirterek, "hakkaniyetli ve dengeli" olacağını vurguladığı taslağın kısa süre içinde oylamaya sunulacağını kaydetti.

ABD, Moskova ve Pekin'in ret oyu vermesini "yeni bir alçaklık seviyesi" olarak niteledi

Rusya ve Çin'in vetosuna tepkisini ortaya koyan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, "Bugünkü veto, yeni bir alçaklık seviyesine işaret ediyor." dedi.

Waltz, Moskova ve Pekin'i, İran'ın safında yer almakla suçlayarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'na el koymasının Tahran yönetiminin "son eylemi olabileceğini" dile getirdi.

İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrime atıfta bulunan Waltz, "47 yıl önce, İran rejiminin ilk eylemi düzinelerce Amerikalıyı rehin almaktı. Şimdi ise Hürmüz Boğazı'nı rehin alıyor ve bununla birlikte, dünya ekonomisini de rehin almaya kalkışıyor. Meslektaşlarım bu, rejimin son eylemi olabilir. Bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu stratejik su yolunun kapatılmasının, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken hayat kurtarıcı yardımları engellediğini öne süren Waltz, "Kongo, Sudan ve Gazze'deki insani kriz bölgelerine tıbbi yardım, barınma malzemeleri ve gıda ulaştıran BM ve uluslararası insani yardım grupları bu Boğaz'dan geçemiyor." dedi.

Waltz ayrıca, Rusya'nın "savaş uçakları, helikopterler, zırhlı araçlar ve diğer silahlar" da dahil, İran için "kritik bir askeri ekipman tedarikçisi" haline geldiğini belirterek, Çin'in ise "İran'ın yasa dışı petrolünün yüzde 80'inden fazlasını ithal ettiğini" ve saldırı dronları ile balistik füzelerde kullanılan bileşenleri İran'a sağladığını iddia etti.

Kaynak: AA

Advertisement
