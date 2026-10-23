Hürriyetçi Eğitim Sen eski Kırklareli temsilcisi hakkında yasal süreç başlattı - Son Dakika
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Hürriyetçi Eğitim Sen eski Kırklareli temsilcisi hakkında yasal süreç başlattı

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Hürriyetçi Eğitim Sen eski Kırklareli temsilcisi hakkında yasal süreç başlattı
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Hürriyetçi Eğitim Sen, 2. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin sosyal medyadaki yönetici ve delege iddialarını gerçek dışı ve mesnetsiz bularak reddetti. Sendika, paylaşımı yapan eski Kırklareli İl Temsilcisi hakkında yasal süreç başlatıldığını duyurdu.

(ANKARA)- Hürriyetçi Eğitim Sen, 2. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin sosyal medyada yöneticileri ve delegeleri hakkında ortaya atılan iddiaların gerçek dışı ve mesnetsiz olduğunu belirterek, "Sendikamız hakkında oluşturulmak istenen algıyı kesin bir dille reddediyoruz. Somut bilgi barındırmayan iddialarla insanların şeref ve saygınlığını hedef almak, bütün bir teşkilatı zan altında bırakmak eleştiri değil, itibarsızlaştırma girişimidir" açıklamasını yaptı.

Hürriyetçi Eğitim Sen, 2. Olağan Genel Kurulu hakkında sosyal medyada yapılan bir paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sendika yöneticileri ve delegeleri hakkındaki iddiaların "gerçek dışı ve mesnetsiz" olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu iddiaları ve sendikamız hakkında oluşturulmak istenen algıyı kesin bir dille reddediyoruz.

Somut bilgi barındırmayan iddialarla insanların şeref ve saygınlığını hedef almak, bütün bir teşkilatı zan altında bırakmak eleştiri değil, itibarsızlaştırma girişimidir."

PAYLAŞIMI YAPAN KİŞİNİN ESKİ İL TEMSİLCİSİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Açıklamada, paylaşımı yapan kişinin daha önce sendikanın Kırklareli İl Temsilciliği görevini yürüttüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunun bilmesi gereken önemli bir husus vardır: Söz konusu paylaşımı yapan kişi, daha önce Hürriyetçi Eğitim Sen Kırklareli İl Temsilciliği görevini yürütmüştür. Mayıs ayında gerçekleştirilen genel kurulda desteklediği liste seçimi kaybetmiş, sendikamızın kurumsal bütünlüğüne zarar veren faaliyetleri nedeniyle Ağustos ayında görevden alınmıştır.

İddia edilen olayın üzerinden aylar geçtikten ve görevden alındıktan sonra bir de yapay zeka destekli görsellerle desteklenerek yapılan bu paylaşımın hangi saikle ortaya atıldığının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. Ancak seçim sonuçlarının ve görev değişikliklerinin kişisel hesaplaşmaya dönüştürülerek sendikamızın ve mensuplarımızın itibarını hedef almasına, halkımızın sendikal faaliyetlere yönelik inançlarını olumsuz yönde etkilemesine izin vermeyeceğiz."

"İLGİLİ KİŞİ HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

İmalar ve genellemeler üzerinden yönetici ve delegelerin töhmet altında bırakılmasının kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"İnsanların onurunu zedeleyebilecek, aile huzurlarını bozabilecek iddialar ortaya atanlar, sözlerinin sorumluluğunu da üstlenmelidir. İsim vermeden, imalar ve genellemeler üzerinden yöneticilerimizi ve delegelerimizi töhmet altında bırakmak kabul edilemez.

Kamu barışını, sendikamızın kurumsal itibarını, yöneticilerimizin ve delegelerimizin şeref ve saygınlığını hedef alan söz konusu paylaşım nedeniyle ilgili kişi hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Hukuki haklarımızı kullanmaya ve süreci kararlılıkla takip etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
KırklareliSendikaEğitimGüncelSon Dakika

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