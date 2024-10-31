Hüseyin Baş, İnce ve Öz ile Buluştu

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(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile bir araya geldi.

BTP lideri Hüseyin Baş, Ankara'da Memleket Partisi Genel Merkezi'nde Muharrem İnce ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Baş, "Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce ile buluştuk. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile de İstanbul'da bir araya geldi. Baş, görüşmeye ilişkin "Sayın Vecdet Öz ile bir araya geldik. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ederim" paylaşımını yaptı.