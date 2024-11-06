Hüseyin Baş: Kayyum Atamaları Yalanlara Dayanıyor

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(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bir yere kayyum atandığından bir tanesinin bahanesi terörle iltisakı, yalan. Diğerinin bahanesi de demokrasiye sahip çıkmak, vallahi o da yalan. İkisi de yalan söylüyor. Ne kayyumu atayan terörle iş birliği yaptığı için kayyum atıyor, ne de oraya gidip 'Hayır buraya kayyum atayamazsın' diyen demokrasiyi savunduğu için kayyuma engel oluyor" dedi.

BTP lideri Hüseyin Baş, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasını değerlendirdi. Hüseyin Baş, "Ne kayyum atayan, ne de yerine kayyum atanan masum. Her yere kayyum atıyoruz gençler. Haydi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Konu, Apo'nun Meclis'te konuşup konuşmamasına geldi"

"22 yıldır aynı iktidar, aynı muhalefet vatandaşına eğitim veremiyor, sağlık hizmeti veremiyor, güvenlik sağlayamıyor, adalet temin edemiyor. Ama 22 yılın sonunda 'Biz Güneydoğu'yu nasıl böleriz' konusunda müthiş pazarlık yapıyor. Apo'nun serbest kalıp kalmaması konusu pazarlık konusu değil, Apo'nun Meclis'te konuşup konuşmaması tartışma konusu. Konu buraya geldi.

"İkisi de yalan söylüyor"

Bir yere kayyum atandığından bir tanesinin bahanesi terörle iltisakı, yalan. Diğerinin bahanesi de demokrasiye sahip çıkmak, vallahi o da yalan! İkisi de yalan söylüyor. Ne kayyumu atayan terörle iş birliği yaptığı için kayyum atıyor, ne de oraya gidip 'Hayır buraya kayyum atayamazsın' diyen demokrasiyi savunduğu için kayyuma engel oluyor. Yalan, ikisi de yalan. İkisi de kendi siyasi çıkarlarını konsolide etmek için, ikisi de toplumu kandırabilmek için iki, üç tane cümleyi bahane olarak alıyorlar ve insanlara servis ediyorlar.

"Hiçbir yerel yönetim işini yapmıyor"

Kardeşim bir belediyenin yapması gereken işler belli. Yerel yönetim bir ülkede ne kadar sorun olabilir? Yerel yönetimin işi ne? Çöp toplayacak, yolları onaracak, ağaç dikecek... Ne yapacak yerel yönetim? Bir tarafa bakıyorsun hiç bir yerel yönetim bu işi yapmıyor. Bırak kayyum atananı, atanmayan ne yapıyor? Ben bugün iktidar olayım bütün belediyelere kayyum atarım, hepsine atarım. Hiçbiri halkın yararına iş yapmıyor. Hiçbiri vatandaşın yararına bir şey düşünmüyor.

"Kim o koltukları hak ediyor"

Şu anda Türkiye'de kim işgal ettiği koltuğu hak ederek işgal ediyor? İktidar sahipleri mi, muhalefet ortakları mı? Kim o koltukları hak ediyor? 600 vekilin hangisi beş yıllık görev süresini, hakkıyla helal lokma yiyerek tamamlamış oluyor? 600 tane vekil yolluyoruz 80 milyon vatandaşın olduğu, 50 milyon seçmenin olduğu ülkede kaç kişi 600 vekilin altı tanesinin ismini biliyor."