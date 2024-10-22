Hüseyin Baş'tan İstifa Çağrısı - Son Dakika
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Hüseyin Baş'tan İstifa Çağrısı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, MHP'nin Öcalan çağrısını eleştirerek istifa dalgası başlatmayı önerdi.

22.10.2024 22:51
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(ANKARA)-BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hem AKP'den, hem CHP'den, hem MHP'den öyle bir istifa dalgası başlatalım ki belki akıllarını başlarına alırlar. Milletimizi BTP çatısı altına davet ediyorum" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan çıkışıyla başlayan süreci değerlendirdi. "Bu mesele Apo'nun hapisten çıkarılması değil, bu mesele terörün bitirilmesi de değil. Bu mesele Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Kuzey Suriye'de bir YPG Devleti kurulması meselesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu tanıması meselesidir" diyen Baş, özetle şunları söyledi:

"Siz değil miydiniz 'PKK'yı bitirdik' diyenler"

"Siz değil miydiniz, 'Apo'nun örgütü PKK'nın elinde ne silah kaldı, ne adam kaldı' diyenler. Siz değil miydiniz, 'PKK'yı bitirdik, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' diyenler. Siz değil miydiniz, 'Dağda 300, bilemediniz 500 tane terörist kaldı' diyenler? Bunu diyenler bugün kalktılar Apo ile müzakere etmenin sırasına girdiler, önce hangimiz görüşeceğiz, önce hangimiz müzakere edeceğiz diye. Siz şimdi, 'Apo gelsin silah bıraktığını açıklasın' diyorsunuz da Apo'ya bu açıklamayı yapması için ne vadediyorsunuz? Bana bunu söyleyin. Siz, 'Apo ile müzakere edip terörü bitireceğiz' diyorsunuz. Terörün muhatabı Apo muydu?

"Mesele Suriye'nin kuzeyinde YPG devleti kurulması ve tanınması"

Bakın bu mesele Apo'nun hapisten çıkarılması değil, bu mesele terörün bitirilmesi de değil, bu mesele PKK'nın silah bırakması da değil. Bu mesele Kuzey Suriye'de bir YPG Devleti kurulması meselesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu tanıması meselesidir. Sen Apo'nun silah bırakması karşılığında YPG'ye silah bıraktırmayarak neyi anlatmaya çalışıyorsun? Biz de anlamıyor muyuz bunu zannediyorsun.

"Devreye giren akıl Amerikan devletinin aklı"

O kadar üzülerek takip ediyorum ki; bütün Meclis bütün iradesiyle terör elebaşıyla müzakere etmenin, terörü isteyenlerle müzakere etmenin peşine düşmüş, sıraya girmişler. Şimdi öyle bir şey var ki 'Devlet aklı devreye girdi' diyorlar. Hangi devlet aklı, hangi devletin aklı? O devreye giren devlet aklını ben size söyleyeyim; Amerikan devlet aklı. Kuzey Suriye'de YPG'nin bir Kürt devleti kurmasını isteyen bir akıl.

"Hedef Türkiye'nin üniter yapısıdır"

Burada hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısıdır, birlik ve beraberliğidir. Bugün ortaya atılan anayasa tartışmaları da, bugün ortaya atılan ilk üç madde tartışmaları da, bugün ülkemizde bilinçli ve planlı olarak yapılan istikrarsızlık ve sokak olaylarının sebebi de aynı projeye hizmet etmektir.

"AKP, CHP ve MHP'den istifa dalgası başlatalım"

Bizim elimizden gelen şudur; bugün elimize telefonlarımızı alalım, e-Devlete girelim ve hem AKP'den, hem CHP'den, hem MHP'den öyle bir istifa dalgası başlatalım ki belki akıllarını başlarına alırlar. Bütün milletimizi bütün bu oyunları bozabilecek iradenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğini ve gerçek manada bağımsızlığını, hem ekonomik, hem hukuki, hem sosyal her anlamda bağımsızlığını sağlayabilecek ve bu uğurda mücadele eden Bağımsız Türkiye Partisi çatısı altına davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Hüseyin Baş, Politika, Güncel, Suriye, Terör, YPG, PKK, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş'tan İstifa Çağrısı - Son Dakika

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