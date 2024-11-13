Husiler, ABD Donanması'na Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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Husiler, ABD Donanması'na Saldırı Düzenledi

İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD'ye ait savaş gemilerini hedef aldı.

13.11.2024 00:16
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde düzenlediği saldırılarda ABD'ye ait iki destroyer ile bir uçak gemisini hedef aldığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, Husilerin Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 8 saat süren iki saldırı düzenlediğini açıkladı.

İlk saldırıda Umman Denizi'ndeki ABD uçak gemisi "Abraham Lincoln"un insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle hedef alındığını kaydeden Seri, bunun ABD'nin Yemen'e düzenleyeceği saldırıya hazırlık yaptığı sırada gerçekleştiğini belirtti.

Husi lider, ikinci saldırıda ise Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyerinin hedef alındığını ifade etti.

Söz konusu saldırıların Filistin ve Lübnan halkını desteklemek için gerçekleştirildiğini kaydeden Seri, Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının, Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılıncaya, Gazze ve Lübnan'daki saldırılara son verilinceye kadar devam edeceğini vurguladı.

Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, ABD güçlerine karşı önleyici bir askeri eylem yapıldığını belirtti.

ABD tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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