Husiler, ABD gemilerine saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Husiler, ABD gemilerine saldırdı

Yemen'deki Husiler, bir Amerikan destroyeri ve üç ikmal gemisini hedef aldı. Roket saldırısı da yapıldı.

02.12.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANA, 2 Aralık (Xinhua) -- Yemen'de Husiler düzenledikleri "nitelikli ve ortak bir askeri operasyon" kapsamında bir Amerikan destroyeri ve üç askeri ikmal gemisini vurduklarını duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri pazar günü gruba ait El-Mesire televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bir Amerikan destroyerini ve ABD ordusuna ait üç ikmal gemisini hedef alan bir operasyon gerçekleştirdik" dedi. Seri, ikmal gemilerinin adlarını "Stena Impeccable, Maersk Saratoga ve Liberty Grace" olarak açıklarken, hedef alınan destroyerin adını vermedi.

Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde gerçekleştirilen operasyonda 16 balistik ve kanatlı füzenin yanı sıra bir insansız hava aracının kullanıldığını iddia eden Seri, saldırıların "doğrudan ve isabetli" gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrail Gazze'deki eylemlerini durdurana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'ni kapsayan ilan edilmiş deniz operasyonları bölgesindeki operasyonlarını tırmandıracakları uyarısında bulunan Seri, "İsrail ve ABD'ye karşı artan bir hızla askeri operasyonlar yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Günün erken saatlerinde ise İsrail'e fırlatılan bir roketin sorumluluğunu üstlenen Husiler, roketin Yafa bölgesindeki "yaşamsal öneme sahip bir hedefi" vurduğunu iddia etti. Öte yandan İsrail medyası, pazar günü erken saatlerde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Yemen'in kuzeyinden fırlatılan roketi imha ettiğini bildirdi.

Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail şehirlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı deniz taşımacılığını kesintiye uğratıyor. Grup bu eylemleri devam eden İsrail- Filistin çatışmasında Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler, ABD gemilerine saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
20:03 AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli’nin açıklamaları tarihi nitelikte AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli'nin açıklamaları tarihi nitelikte
19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:30 Arda Turan’ın RAMS Park’ta Galatasaray atkısı takması olay oldu Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:31 İzmir’de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 14:41:25. #1.11#
SON DAKİKA: Husiler, ABD gemilerine saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.