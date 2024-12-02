Husiler, ABD gemilerine saldırdı

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SANA, 2 Aralık (Xinhua) -- Yemen'de Husiler düzenledikleri "nitelikli ve ortak bir askeri operasyon" kapsamında bir Amerikan destroyeri ve üç askeri ikmal gemisini vurduklarını duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri pazar günü gruba ait El-Mesire televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bir Amerikan destroyerini ve ABD ordusuna ait üç ikmal gemisini hedef alan bir operasyon gerçekleştirdik" dedi. Seri, ikmal gemilerinin adlarını "Stena Impeccable, Maersk Saratoga ve Liberty Grace" olarak açıklarken, hedef alınan destroyerin adını vermedi.

Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde gerçekleştirilen operasyonda 16 balistik ve kanatlı füzenin yanı sıra bir insansız hava aracının kullanıldığını iddia eden Seri, saldırıların "doğrudan ve isabetli" gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrail Gazze'deki eylemlerini durdurana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'ni kapsayan ilan edilmiş deniz operasyonları bölgesindeki operasyonlarını tırmandıracakları uyarısında bulunan Seri, "İsrail ve ABD'ye karşı artan bir hızla askeri operasyonlar yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Günün erken saatlerinde ise İsrail'e fırlatılan bir roketin sorumluluğunu üstlenen Husiler, roketin Yafa bölgesindeki "yaşamsal öneme sahip bir hedefi" vurduğunu iddia etti. Öte yandan İsrail medyası, pazar günü erken saatlerde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Yemen'in kuzeyinden fırlatılan roketi imha ettiğini bildirdi.

Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail şehirlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı deniz taşımacılığını kesintiye uğratıyor. Grup bu eylemleri devam eden İsrail- Filistin çatışmasında Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla gerçekleştirdiğini belirtiyor.