Husiler, ABD Gemilerini Hedef Aldı

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Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 3 ABD savaş gemisini hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, başkent Sana'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin halkının gördüğü zulme ve Yemen'in ABD ile İngiltere tarafından maruz kaldığı saldırılara karşılık Kızıldeniz'de nitelikli bir askeri "operasyon" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Seri, bu "operasyonda" İsrail'e destek vermek için Kızıldeniz'de seyir halinde olan 3 ABD savaş gemisinin hedef alındığını kaydetti.

Söz konusu saldırıda 23 balistik füze ve insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını aktaran Seri, 3 geminin de tam isabetle vurulduğunu ifade etti.

Seri, söz konusu "operasyonun" Aksa Tufanı'na destek kapsamındaki en geniş kapsamlı olduğunu ve aynı zamanda İsrail'in bazı kentlerine düzenlenen saldırılarla eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

Yahya Seri, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Tel Aviv ve Askalan kentlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıklamıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Filistin ve Lübnan halkına destek amacıyla Husilerin buna benzer "nitelikli saldırılar" düzenlemeye hazır olduğunu dile getirdi.