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Husiler, ABD ve İngiltere'ye saldırıları reddeden ülkelere teşekkür etti - Son Dakika
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Husiler, ABD ve İngiltere'ye saldırıları reddeden ülkelere teşekkür etti

Yemen'de düzenlenen gösteride konuşan Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını reddeden ülkelere teşekkür etti. Husi, ABD'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağını belirtti. Yemenliler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Husiler, ABD ve İngiltere\'ye saldırıları reddeden ülkelere teşekkür etti
13.01.2024 - 00:13,
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Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını reddeden ülkelere teşekkür etti.

Yemenlilerin, ABD ve İngiltere'yi protesto amacıyla düzenlediği "milyonluk" gösteride konuşan Husi, "ABD ve İngiltere'nin ülkemize saldırması moralimizi ve güçlerimizi etkilemeyecektir. Yemen'e saldırıyı reddeden tüm ülkelere mesajımız şudur: Teşekkür ederiz ve Filistin adına harekete geçin. Bize gelince, onlarla (ABD ve İngiltere) ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Husi, ABD'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağını kaydetti.

Başkent Sana'nın Sebin Caddesi'nde bir araya gelen yüzbinlerce Yemenli, cuma namazının ardından ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını protesto etti.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

Kaynak: AA
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