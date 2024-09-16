Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı

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(ANKARA) - Yemen merkezli Husiler, hipersonik füzesinin İsrail'in hava savunma sistemlerinden kaçmayı başardığını ve İsrail'in Tel Aviv şehrini vurduğunu açıkladı. Husilerin Tel Aviv'deki saldırısını üstlenmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bize zarar vermeye yönelik her türlü girişimin bedelini ağır ödeteceğimizi şimdiye kadar bilmeleri gerekirdi" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) göre, Yemen'den ateşlenen uzun menzilli bir balistik füze İsrail'in merkezine isabet ederek yangına yol açtı. Husiler tarafından karadan karaya gelişmiş bir hipersonik füze olduğu iddia edilen füze, Tel Aviv'de ve Ben Gurion uluslararası havaalanı da dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerinde hava saldırısı sirenlerini tetikleyerek bölge sakinlerinin sığınaklara koşmasına neden oldu. Herhangi bir can kaybı ya da hasar rapor edilmezken, Ben Gurion havaalanı yetkilileri, kısa bir süre sonra iptal edilen veya ertelenen seferlerin yeniden başladığını bildirdi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, füze, Ben Shemen ormanındaki açık bir alana isabet ederek Kfar Daniel yakınlarında yangına neden oldu.

IDF: "Füzenin, İsrail hava savunma sistemlerini aşıp aşmadığı araştırılıyor"

IDF'nin yapmış olduğu açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail'in merkezinde çalan sirenlerin ardından, karadan karaya bir füzenin doğudan İsrail'in merkezine geçtiği ve açık bir alana düştüğü tespit edildi. Olayda yaralanan olmamıştır" ifadeleri kullanıldı. Bölgede ayrıca, ordunun İsrail füze önleyicilerinden geldiğini söylediği yüksek patlama sesleri de duyulduğu belirtildi.

IDF, yangının mermiye fırlatılan önleme füzelerinin neden olduğu düşen parçalardan mı kaynaklandığını yoksa Husilerin iddia ettiği gibi İsrail hava savunma sistemlerini aşmasıyla mı gerçekleştiğini araştırdıklarını bildirdi. İsrail'in Demir Kubbe ve Arrow hava savunma sistemleri önleyicilerinin bölgeye konuşlandırıldığını belirten IDF, füzenin savunma sitemlerinden herhangi birinin aşmakta başarılı olup olmadığının henüz belirlenmediğini söyledi.

Netanyahu: "Bize zarar vermeye yönelik her girişimin bedelini ağır ödeyecekler"

Netanyahu ise kabine toplantısının başında Husilerin, "Bize zarar vermeye yönelik her türlü girişimin bedelini ağır ödeteceğimizi şimdiye kadar bilmeleri gerekirdi" dedi. Natanyahu, şunları kaydetti:

"Bu sabah Husiler Yemen'den topraklarımıza karadan karaya bir füze fırlattı. Bize zarar vermeye yönelik her türlü girişimin bedelini ağır ödeteceğimizi şimdiye kadar bilmeleri gerekirdi. Temmuz ayında İsrail savaş uçaklarının bombaladığı Yemen'in Kızıldeniz konusunda bir hatırlatmaya ihtiyaç duyanlar, Hudeyde limanını ziyaret etmeye davetlidir."

İsrail'in acil durum hizmetleri Kızılkalkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 9 kişinin sığınak ararken hafif yaralandığını söyledi.

Husiler'den İsrail savunma sisteminin Yemen füzesini vuramadığı iddiası

Husilere ait medya kuruluşları, İsrail savunma sisteminin Yemen füzesini vuramadığını ve bunun da yangına neden olduğunu ileri sürdü. Husi medya yetkilisi Nasruddin Amer, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımda, Yemen'e ait bir füzenin İsrail'e ulaştığını belirtti. Grubun askeri sözcüsü Yahya Saree da İsrail'in hava savunma sistemlerinden kaçmayı başaran "yeni bir hipersonik balistik füze" ile "Yafa bölgesinde İsrailli düşmanın askeri bir mevzisini hedef aldıklarını" duyurdu.

Hamas, Husileri İsrail'e saldırısından dolayı tebrik etti

Gazze merkezli Filistinli grup Hamas da Husileri füze saldırısından dolayı tebrik ederken, İsrail'in Gazze'deki savaşı sona erdirmediği sürece "güvenliğin tadını çıkaramayacağını" dile getirdi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, füze saldırısının "Siyonist varlığın Filistin halkımıza yönelik saldırganlığına doğal bir yanıt" olarak görüldüğü belirtildi. Açıklamada aynı zamanda, "Siyonist düşmanın Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik acımasız saldırganlığına son vermediği sürece güvenliğin tadını çıkaramayacağını teyit ediyoruz" ifadeleri kaydedildi.

Husiler, "yeni bir tırmanışın başlangıcı" olarak Suriye'de konuşlanıyor

İsrail medyasında yer alan haberlere göre Husiler, Yemen'den Suriye topraklarına gelerek Golan Tepeleri'nde konuşlanmaya başladı. Husiler, "bunun İsrail'e karşı yeni bir tırmanma aşamasının başlangıcı olduğunu" iddia ederken Rus medyası da Husilerin Suriye'ye girdiklerini dile getirdi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Husilerin, Irak'tan İsrail'e karşı insansız hava araçlarını kullanarak "yeni bir ateş cephesi açmak üzere" ülkenin güneyine geldikleri belirtilirken Golan sınırlarına doğru ilerlediklerini ve Ürdün'de de kaçakçılık için tünellerinin olduğu iddia edildi.

Buna göre, Gazze'dekine benzer bir operasyon olan ve İranlılar tarafından korunan tüneller aracılığıyla, Suriye'den Ürdün'e yapılan silah kaçakçılığı operasyonunun amacının silahları Batı Şeria'ya ulaştırmak ve Ürdün Haşimi Krallığı'ndaki hükümeti zayıflatmak olduğu açıklandı. Rus haber kaynakları ise silahların İran'dan geldiğini iddia etti.

Suudi Arabistan: "Husi tehdidi yüzünden İran'a daha fazla baskı yapılmalı"

Husilerin, İsrail hava savunma sistemlerini delme kapasitesine sahip hipersonik füzeler edindiği iddiası Ortadoğu'daki gerilimi daha fazla arttırma tehdidi yaratırken, Husilere karşı Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan da örgüte silah tedarikini kısıtlamak için "nokta atışı bombardımanlardan" daha fazlasının yapılması gerektiğini talep etti.

Eski bir Suudi istihbarat şefi ve diplomat olan Turki al-Faisal, İran'ın Husilere yardım etme şeklinden dolayı krallığın hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Faisal, Londra'daki Chatham House'da yaptığı konuşmada, bu tür yardımları engellemek için daha fazla uluslararası eylem yapılması gerektiği çağrısında bulunurken, Kızıldeniz'deki ABD ve İngiltere deniz kuvvetleri tarafından Husi mevzilerine düzenlenen "iğne ucu bombardımanlarının" daha etkili olması gerektiğini söyledi.