Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Eilat kentine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

19.01.2025 14:11
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SANA, 19 Ocak (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, cumartesi günü İsrail'in güneyindeki liman kenti Eilat'a iki füze saldırısı düzenlediklerini ve iki "kritik hedefi" vurduklarını iddia etti.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, gruba ait El-Mesire televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "İlk operasyon balistik füzeyle, diğer operasyon ise kanatlı (seyir) füzesiyle gerçekleştirildi. Her iki operasyon da hedeflerine başarıyla ulaştı" dedi.

Sözcü, " Gazze'deki Filistin direnişinin yanındayız. Öte yandan ateşkes anlaşması süresince düşman İsrail güçleri tarafından yapılan herhangi bir ihlal veya askeri gerilime uygun şekilde karşılık vermek için Filistinlilerle koordinasyon halinde olacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) göre, bir füze İsrail topraklarına girmeden durduruldu ve herhangi bir kayıp bildirilmedi. Füzenin fırlatılmasının ardından Kızıldeniz'in en güneyindeki Eilat kentinde ve Arava Vadisi'nde sirenler çaldı.

Bu, Yemen'deki Husi grubunun 24 saatten kısa bir süre içinde İsrail'e yönelik üstlendiği ikinci saldırı oldu. İlk saldırı İsrail'in orta kesimlerini hedef almış ve İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellenmişti.

Günün erken saatlerinde Seri, Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'nı hedef alan bir "balistik füze" fırlattıklarını iddia etmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri, füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirmişti.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, İsrail, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika

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