Husiler'den İsrail'e İkinci Saldırı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa dahil olduklarını duyurmalarının ilk günü, İsrail'in güneyine seyir füzesi ve insansız hava araçlarıyla (İHA) ikinci bir saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

İsrail'in bölgedeki planlarıyla mücadele kapsamında İsrail'in güneyine ikinci saldırıyı düzenlediklerini duyuran Seri, saldırıda, İsrail'deki askeri ve hayati öneme sahip noktaların başarıyla vurulduğunu belirtti.

Seri, "düşmanın" bölge ülkeleri ve halklarına yönelik saldırıları son buluncaya kadar saldırıların süreceğini kaydetti.

Yahya Seri, bugün, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa, İsrail'e füze fırlatarak dahil olduklarını duyurmuştu.