Husiler'den İsrail'e Saldırı Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Husiler'den İsrail'e Saldırı Tehdidi

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'e nitelikli saldırılar düzenleyeceklerini duyurdu.

06.05.2025 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine düzenlenen saldırılara karşılık olarak İsrail'e "nitelikli saldırılar" düzenleme tehdidinde bulundu.

Hudeyde Limanı ile kentteki çimento fabrikalarının vurulmasının ardından Husilerin hükümet sözcüsü Haşim Şerefeddin tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Şerefeddin, "İsrail'in Yemen'de bir liman ile fabrikayı hedef alması, Yemen silahlı kuvvetlerinin (Husilere ait olan) İsrail'deki hedef bankasını genişletmiştir. Bu hedefler, bizim nitelikli saldırılarımız karşısında örümcek ağından bile zayıf olacaktır." ifadelerini kullandı ancak ayrıntı vermedi.

Husilerden daha önce yapılan açıklamada, ABD ile İsrail'in düzenlediği saldırılarda Hudeyde Limanı'nın ağır hasar aldığı, Husilere ait çimento fabrikalarının vurulduğu kaydedilmişti.

İsrail basınında yer alan haberde ise İsrail savaş uçaklarının Yemen'de 10'dan fazla hedefe yaklaşık 48 bomba attığı ve saldırıdan önce ABD'nin bilgilendirildiği ifade edilmişti.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı da Hudeyde kentindeki çimento fabrikasına düzenlenen hava saldırılarında 21 sivilin yaralandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hükümet, İsrail, Güncel, Dünya, yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler'den İsrail'e Saldırı Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 02:43:32. #7.13#
SON DAKİKA: Husiler'den İsrail'e Saldırı Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.