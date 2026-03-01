Husiler, Hamaney İçin İran'a Destek Verdi - Son Dakika
Husiler, Hamaney İçin İran'a Destek Verdi

01.03.2026 08:34
Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine İran'a tam destek verdiklerini duyurdu.

Husilere bağlı Al Masirah televizyonun haberine göre Ensarullah'ın Siyasi Bürosu, İran lideri Hamaney'in ölümü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı.

???????Açıklamada, İran halkına, hükümetine ve İslam dünyasına taziye dilekleri iletilerek, Hamaney'in mustazafların devriminin lideri ve Kudüs yolunda şehit olduğu belirtildi.

Hamaney'in, başta ABD olmak üzere şer ve istikbar eksenine karşı yürüttüğü mücadelede tükenmeyen fedakarlık sembolü olduğu ifade edildi.

İran'ın mustazafların yanında yer aldığı, Müslümanların birliğini ve İslami değerleri yeniden ihya ettiği değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Husilerin İslam Cumhuriyeti'ne tam destek verdiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD ve İsrail'e karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği, Hamaney'in kanının "zalimler ve saldırganlarla yürütülen mücadelenin yakıtı olacağı" belirtildi.

Kaynak: AA

Ayetullah Ali Hamaney, Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Yemen, İran, Son Dakika

09:39
08:30
08:23
08:09
07:42
07:35
