Husiler Hava Saldırısında 2 Ölü, 42 Yaralı - Son Dakika
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Husiler Hava Saldırısında 2 Ölü, 42 Yaralı

Yemen'in Hudeyde kentindeki çimento fabrikasına düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

06.05.2025 02:12
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Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin batısında yer alan Hudeyde kentindeki çimento fabrikasına düzenlenen hava saldırılarında 2 kişinin öldüğünü, 42 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, ABD ve İsrail savaş uçaklarının Hudeyde'deki Bacil çimento fabrikasına düzenlediği saldırılarda 2 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Yaralı ya da ölü sayısının artabileceği belirtilen haberde, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husilere ait Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Bacil çimento fabrikasına düzenlenen hava saldırılarında 21 sivilin yaralandığı duyurulmuştu.

Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine yönelik saldırılara karşılık olarak İsrail'e, "nitelikli saldırılar" düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Petrol krizine karşılık "acil durum planı" uygulamaya koyuldu

Husiler, ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'nda petrol tesislerine yönelik saldırılarının ardından akaryakıt istasyonları için acil durum planını uygulamaya koyduklarını açıkladı.

Husilere ait Yemen Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, başkent Sana dahil olmak üzere pek çok kentte yaşanan akaryakıt krizinin ardından mevcut stokların iyi yönetilmesi amacıyla akaryakıt istasyonlarında acil durum planının devreye sokulduğu kaydedildi.

Plana ilişkin ayrıntı verilmeyen açıklamada, planın ABD'nin Ras İsa Limanı'ndaki kritik tesislere yönelik mükerrer saldırıları sonucu uygulamaya konulduğu dile getirildi.

Limandaki tesislerde 17 Nisan'da düzenlenen saldırılarda meydana gelen büyük hasara rağmen teknik ekiplerin 5 gün içinde tesislerin yeniden faaliyete geçmesini sağladığı vurgulanan açıklamada, tesislere yönelik 25 Nisan'da tekrar saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin o tarihten bu yana söz konusu limanı "neredeyse gün aşırı" hedef aldığı ve faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmaları sabote ettiği bildirildi.

ABD'nin Ras İsa Limanı'na 17 Nisan'da düzenlediği şiddetli saldırılarda en az 74 kişinin yaşamını yitirdiği, 171 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husiler, ABD'nin Ras İsa Limanı'na yönelik saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'e büyük çaplı petrol sızıntısı olduğunu duyurmuştu.

Hudeyde'de 1980'li yılların ortasında faaliyete geçen Ras İsa Limanı, Yemen'in ham petrol ihracatı için inşa edilen ilk liman olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler Hava Saldırısında 2 Ölü, 42 Yaralı - Son Dakika

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