Husiler İngiltere Casuslarını Yakaladı

Güncel

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, bu hafta Yemen'de İngiltere adına casusluk yapan bir şebekenin üyelerinin yakalandığını belirtti.

Abdulmelik el-Husi yaptığı açıklamada, "İngiltere adına casusluk yapan şebekenin üyelerinin" alıkonulmasını "güvenlik başarısı" olarak değerlendirdi.

Koalisyon güçlerine ve İsrail'e yönelik askeri operasyonlara ilişkin konuşan Husi, "bu hafta Kızıldeniz'de ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisiyle bir çatışma yaşandığını" kaydetti.

Husi, "ABD uçak gemisiyle üçüncü kez yaşanan çatışma, ABD'nin ülkemize karşı büyük saldırı planıyla aynı zamana denk geldi ve bu operasyonlar engellendi. Truman uçak gemisi geri döndü, rotasını değiştirdi ve denizin kuzeyine doğru kaçtı." dedi.

"İsrail'e karşı askeri operasyonların işgal altındaki Yafa'ya ve Aşkelon'a ulaştığını" kaydeden Husi, Hayfa'nın güneyindeki bir elektrik trafo merkezi ve Orot Rabin elektrik santralinin hedef alındığını aktardı.

Husi, "Askeri operasyonlar bu hafta işgal altındaki Filistin'in derinliklerinde hipersonik füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail düşmanına ait noktaları hedef alarak devam etti." diye konuştu.

Şebeke üyelerinin alıkonulmasının zamanı veya yeri belirtilmezken, İngiltere henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD ise küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.