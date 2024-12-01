Husiler, İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı Düzenledi

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in orta kesimine hipersonik füzeyle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İsrail'in orta kesimindeki Yafa bölgesinde hayati öneme sahip bir hedefe 'Filistin 2' hipersonik füzeyle operasyon düzenlediklerini" belirtti.

Hedef alınan yere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmayan Seri, "operasyonun hedefine başarıyla ulaştığını" iddia etti.

Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçların devam etmesi nedeniyle Husilerin füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıları iki katına çıkaracağını söyledi.

Husi lider, "Gazze Şeridi'ndeki abluka ve Lübnan'a yönelik saldırılar sona ermedikçe bu operasyonlar durmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan bu sabah yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail'in orta kesimlerine doğru fırlatılan bir füzeden dolayı sığınaklara kaçan İsrailliler arasında yaşanan izdihamda 4 kişinin hafif yaralandığı belirtilmişti.