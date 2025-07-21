Husiler, İsrail'e İHA'larla Saldırı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, insansız hava araçları kullanarak (İHA), aralarında Ben Gurion Havalimanı ve Ramon Havalimanı ile Eilat Limanı'nın da bulunduğu 5 noktayı hedef alan saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal paylaşım platformu Telegram'da yayımlanan görüntülü açıklamasında saldırıya dair bilgi verdi.

Sözcü Seri, Ben Gurion Havalimanı, Tel Aviv bölgesindeki bir diğer askeri hedef, Eilat Limanı, Ramon Havalimanı ve Usdud (Aşdod) bölgesindeki hayati bir hedefi İHA'larla hedef aldıklarını belirtti.

Seri, mazlum Filistin halkına desteğin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırıma ve Hudeyde Limanı'na yönelik saldırısına yanıt vermek amacıyla söz konusu saldırıları gerçekleştirdiklerini ifade etti.