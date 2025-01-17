Husiler: İsrail'e Saldırılar Sürecek

Güncel

SANA, 17 Ocak (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi halinde, İsrail'i hedef almayı sürdüreceklerini açıkladı.

El-Husi, gruba ait El-Mesire televizyonunda perşembe günü yayımlanan açıklamasında, "İsrail, ateşkes anlaşmasını uygulamadan önce soykırımcı katliamlarına ve şiddeti tırmandırmaya devam ederse, Filistin halkını desteklemek üzere askeri operasyonlarımız devam edecek" dedi.

Husi lideri, "Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarını yakından takip edeceğiz ve İsrail bu anlaşmanın herhangi bir aşamasında herhangi bir ihlal ya da katliam yaparsa, Filistin halkına askeri destek vermek için derhal harekete geçmek üzere hazır olacağız" dedi.

El-Husi, "ABD, Hamas'ın gelecekteki rolünü sona erdirmek için çalışıyor ancak bunu başaramayacak" diye konuştu.

Husi lideri, İsrail-Hamas savaşının başlamasından yaklaşık üç hafta sonra, Kasım 2023'ten bu yana İsrail kentlerine, İsrail bağlantılı gemilere ve Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerine "1255 saldırı" düzenlediklerini söyledi.

El-Husi ayrıca kısa süre içinde İsrail ve ABD ile yaşanabilecek herhangi bir büyük savaşa "hazır olacaklarını" ifade etti.

Gazze'de yaklaşık 15 ay süren savaşın ardından İsrail ve Hamas, sonunda bir ateşkes anlaşması yaptı. Anlaşma, pazar günü yürürlüğe girecek.