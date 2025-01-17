Husiler: İsrail'e Saldırılar Sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Husiler: İsrail'e Saldırılar Sürecek

Husilerin lideri El-Husi, Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederse İsrail'i hedef alacaklarını duyurdu.

17.01.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANA, 17 Ocak (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi halinde, İsrail'i hedef almayı sürdüreceklerini açıkladı.

El-Husi, gruba ait El-Mesire televizyonunda perşembe günü yayımlanan açıklamasında, "İsrail, ateşkes anlaşmasını uygulamadan önce soykırımcı katliamlarına ve şiddeti tırmandırmaya devam ederse, Filistin halkını desteklemek üzere askeri operasyonlarımız devam edecek" dedi.

Husi lideri, "Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarını yakından takip edeceğiz ve İsrail bu anlaşmanın herhangi bir aşamasında herhangi bir ihlal ya da katliam yaparsa, Filistin halkına askeri destek vermek için derhal harekete geçmek üzere hazır olacağız" dedi.

El-Husi, "ABD, Hamas'ın gelecekteki rolünü sona erdirmek için çalışıyor ancak bunu başaramayacak" diye konuştu.

Husi lideri, İsrail-Hamas savaşının başlamasından yaklaşık üç hafta sonra, Kasım 2023'ten bu yana İsrail kentlerine, İsrail bağlantılı gemilere ve Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerine "1255 saldırı" düzenlediklerini söyledi.

El-Husi ayrıca kısa süre içinde İsrail ve ABD ile yaşanabilecek herhangi bir büyük savaşa "hazır olacaklarını" ifade etti.

Gazze'de yaklaşık 15 ay süren savaşın ardından İsrail ve Hamas, sonunda bir ateşkes anlaşması yaptı. Anlaşma, pazar günü yürürlüğe girecek.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler: İsrail'e Saldırılar Sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaracak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaracak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
14:02 Şam’da ikinci el eşya satış yasağı kalktı Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi
13:37 Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı
13:36 Nihat Özdemir’den Suriye’deki geçici hükümetin Türkiye’ye yönelik vergi hamlesine tepki Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
20:54 Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 15:22:27. #1.12#
SON DAKİKA: Husiler: İsrail'e Saldırılar Sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.