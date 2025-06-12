Husiler, İsrail Hedeflerine 11 Operasyon Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, bu hafta İsrail sınırları içindeki hedeflere 11 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile 11 askeri operasyon düzenlediklerini duyurarak, Gazze Şeridi'ne destek operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere ait El-Mesire televizyonunda yayınlanan görüntülü konuşmasında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husi, bu hafta Hayfa, Tel Aviv ve Aşdod'daki İsrail hedeflerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 11 askeri operasyon düzenlediklerini söyledi.

Bu füzelerden 5'i ile Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldıklarını kaydeden Husi, operasyonlarda kullandıkları füze ve İHA sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Yaptıkları en önemli operasyonlardan birinin 10 Haziran Salı akşamı düzenlediklerini belirten Husi, operasyonu "güçlü, etkili ve başarılı" olarak niteledi.

Husi, operasyonların, İsrail savunma sisteminde açık bir karmaşa ve kaosa neden olduğunu, zira uçaklardan birinin havalimanından kalkmasıyla eş zamanlı olarak bazı karşı koyma füzeleri fırlatıldığını dile getirdi.

Operasyonları, Gazze'deki soykırım suçlarına karşılık olarak İsrail'e hava ablukası uygulama çabaları kapsamında düzenlediklerini aktaran Husi, Gazze'ye askeri destek operasyonlarını sürdüreceklerini ifade etti.