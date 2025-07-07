Husiler, İsrail Saldırılarını Püskürttüğünü Açıkladı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırılarını püskürttüklerini ve Gazze Şeridi'ne destek operasyonlarının süreceğini bildirdi.

Husilerin askeri sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne (Husiler) bağlı hava savunma sistemleri, İsrail'in yoğun saldırısına karşı koymak üzere yerel üretim çok sayıda karadan havaya füze fırlattı. Bu da düşman savaş uçaklarının pilotları ile operasyon merkezlerinde büyük bir kargaşaya yol açtı." dedi.

"Yemen'e yönelik herhangi bir İsrail saldırısına karşı koymaya hazır olduklarını" ifade eden Seri, saldırıların Husilerin askeri kabiliyetini etkilemeyeceğini ifade etti.

Gazze ve Filistin'e destek operasyonlarına devam edeceklerinin altını çizen Seri, "Halkımıza ve ülkemizin onurlu insanlarına temin ederiz ki, Gazze ve Filistin'e yönelik destek operasyonlarımız hız kesmeden sürecektir. Allah'ın izniyle, ülkemizi ve milletimizi de tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün gece, İsrail ordusunun Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

"Siyah Bayrak" adı verilen saldırı kapsamında İsrail ordusunun, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Husilerin kullandığı "Galaxy Leader" gemisine şiddetli saldırılar düzenlediğini belirten Katz, "Husiler, eylemlerinin bedelini ağır şekilde ödemeye devam edecekler." ifadesini kullanmıştı.