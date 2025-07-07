Husiler 'Magic Seas' Gemisini Hedef Aldı - Son Dakika
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Husiler 'Magic Seas' Gemisini Hedef Aldı

07.07.2025 18:57
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Husiler, İsrail'e ait gemileri hedef alarak 'Magic Seas' gemisini batmaya zorladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de balistik füzelerin yanı sıra insansız deniz ve hava araçlarıyla hedef aldıkları "Magic Seas" adlı geminin batmaya başladığını bildirdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yemen açıklarında "Magic Seas" isimli gemiyi 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle hedef aldıklarını belirtti.

Gemiyi İsrail'deki limanları kullandığı için hedef aldıklarını aktaran Seri, düzenledikleri saldırılarla doğrudan isabet alan geminin Kızıldeniz'de batmaya başladığını ifade etti.

Mürettebatın gemiden ayrılmasına izin verdiklerini söyleyen Seri, "Saldırı, gemiye birçok uyarı ve çağrı yapıldıktan sonra gerçekleşti. Gemi mürettebatı ise söz konusu uyarıların hepsini reddetmişti." dedi.

İsrail'deki limanlarla çalışan şirkete ait gemileri, geçişini engellemek için güç kullanmakla tehdit eden Seri, Gazze'ye yönelik saldırılar ve abluka kalkıncaya kadar İsrail'e ait gemilerin Kızıldeniz ve Arap Denizi'nden geçmesine engel olacaklarını söyledi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) dün yapılan açıklamada, Yemen'deki Hudeyde'nin güneybatısında, 51 deniz mili mesafede bir gemiye saldırı yapıldığı belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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