Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırı tehdidinde bulundu - Son Dakika
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Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırı tehdidinde bulundu

Yemen'deki Husiler, Suudi destekli Yemen hükümetinin başkent Sana'daki bankaların faaliyetlerini askıya almaya devam etmesi durumunda Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar düzenleyecekleri konusunda uyarı yayımladı. Husilerin uyarısı, Yemen hükümetinin, kendi kontrolü altındaki bir liman kenti olan Aden'e taşınmaları için Sana merkezli bankalara zaman sınırı koyması ve ilgili bankaların buna uymamasının ardından geldi.

13.07.2024 12:44
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SANA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Suudi destekli Yemen hükümetinin başkent Sana'daki bankaların faaliyetlerini askıya almaya devam etmesi durumunda Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar düzenleyecekleri konusunda uyarı yayımladı.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, Cuma günü Husilere ait El-Mesira televizyonunda grubun bu durumu Suudi Arabistan'ın "hasmane hareketi" olarak gördüğünü ve buna karşı "meşru bir yanıt" vermeye hazır olduğunu söyledi.

Husilerin uyarısı, Yemen hükümetinin, kendi kontrolü altındaki bir liman kenti olan Aden'e taşınmaları için Sana merkezli bankalara zaman sınırı koyması ve ilgili bankaların buna uymamasının ardından geldi.

Husi lideri Abdulmelik el-Husi, bu hafta başında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetini Sana'daki bankalara karşı harekete geçmeye zorladığını belirterek ABD ile İsrail'i Suudi girişimlerini desteklemekle suçlamıştı.

Husi lideri, "Sana'daki bankaların hedef alınması halinde" kendilerinin de Riyad'daki bankaları hedef alacakları tehdidinde bulundu.

Husi Yüksek Ekonomi Konseyi Üyesi Raşit el-Haddad, Xinhua'ya verdiği özel demeçte Sana'daki bankaların şu anda faaliyette olduğunu ancak hem uluslararası hem de yurtiçi banka havalesi hizmetlerinin yakında durdurulacağını söyledi.

Öte yandan, BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Çarşamba günü Yemen hükümetine bir mektup göndererek barış görüşmelerini kolaylaştırmak için bu bankalara yönelik tedbirleri Ağustos ayına kadar ertelemesini istedi.

Yemen hükümetinin kontrolündeki Yemen Merkez Bankası, 2 Nisan'da Sana'daki tüm bankalara merkezlerini 60 gün içinde Aden'e taşımaları talimatını vermiş ve buna uymayanlara karşı yasal işlem başlatılacağı tehdidinde bulunmuştu. Aden, hükümetin iç savaş sırasında Husiler tarafından Sana'dan çıkarılmasının ardından 2015 yılında eski Cumhurbaşkanı Hadi tarafından Yemen'in geçici başkenti ilan edilmişti.

Yemen hükümetinin Sana'daki bankaların Aden'e taşınmasına yönelik talimatı, Husilerin devlet kurumları ve ekonomi üzerindeki kontrolünü zayıflatma amacıyla alınan mali önlemlerin bir parçası.

Ayrıca Yemen Başkanlık Konseyi, Cuma günü Husi grubuna yönelik askeri çatışmaları yeniden başlatmaması ve barış çabalarını baltalamaması yönünde bir uyarı yayımladı.

Husilerin gerilimi tırmandırma ihtimaline karşı bir duruş sergileyen konsey, grubu askeri eylemlere geri dönmemesi konusunda uyardı ve bunun "acıları katlayacağını ve Yemen halkının son kalan yaşam kırıntılarını ve kıt geçim kaynaklarını da yok edeceğini" söyledi.

Suudi Arabistan ve Umman öncülüğünde devam eden barış girişimlerine desteğini de ifade eden konsey, "Yemen'in silahlı kuvvetlerinin, Husilerin her türlü düşmanca eylemine karşı koymaya hazır olduğunu" da vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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