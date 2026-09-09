Husiler Suudi Arabistan'ın üç bölgesine füze ve İHA'larla saldırdı
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Husilerin Hamis Muşayt, Ebha ve Cezan bölgelerine balistik füze ve İHA'larla saldırdığını açıkladı. Saldırı, koalisyonun bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Husilerin, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt, Ebha ve Cezan bölgelerine balistik füze ve İHA'larla saldırdığını açıkladı
Kaynak: AA
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