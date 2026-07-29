Husiler Suudi İHA'yı Düşürdü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeybatısındaki Saada ilinde Suudi Arabistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Seri, sabah saatlerinde Yemen'in kuzeybatısındaki Saada ili üzerinde Suudi Arabistan'a ait keşif uçağını düşürdüklerini belirtti.

Suudi Arabistan'ın güneyinde kalan Saada ili Yemen'de Husilerin en güçlü olduğu noktalardan biri olarak biliniyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 27 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinde ham petrol nakli ve tedariki sağlayan birden fazla noktaya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Husiler dün de Suudi Arabistan'a ait "NCC GHAZAL" adlı petrol tankerini balistik füzelerle hedef aldıklarını ve gemiyi geri çekilmeye zorladıklarını açıklamıştı.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana görece sakinlik hakim olsa da başkent Sana ile bazı vilayetleri Eylül 2014'ten beri kontrolünde tutan Husiler ile hükümet güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Temmuz 2026'nın başından bu yana birçok cephede gerilim yeniden tırmanırken, Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrol ettiği bölgelere abluka uyguladığını??????? öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Arap Koalisyonu da 2022'den bu yana ilk kez Hudeyde ili ile Yemen'in batısındaki Kameran Adası'nda Husilere ait noktaları hedef alan hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Husiler ise insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'daki bazı tesis ve noktaları hedef aldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, öncülük ettiği Arap Koalisyonu aracılığıyla Yemen hükümetine destek verirken, Riyad ve müttefikleri İran'ı Husilere destek sağlamakla suçluyor.