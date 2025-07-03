Husiler Taiz'de Akaryakıt İstasyonuna İHA Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Taiz kentinde bir akaryakıt istasyonuna insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre Husiler, Taiz kentindeki "el-Kadesi" isimli akaryakıt istasyonunu İHA'dan atılan roketlerle hedef aldı.

Husilerin düzenlediği saldırı sonucu akaryakıt istasyonunda çıkan yangının çevredeki bazı binalara sıçradığı ve hasara yol açtığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Taiz Şube Müdürü Abdurrahman es-Sabri, saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığını, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin yangından etkilenebilecek binaları tahliye ettiğini ifade etti. Yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedildi.

Haberde, bölge sakinlerinin akaryakıt istasyonuna yönelik saldırıya tepki gösterdiği aktarıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkenin geçici başkenti Aden başta olmak üzere güneydeki illere bağlayan ana yol güzergahında olması hasebiyle stratejik öneme sahip Taiz vilayeti, 2015 yılından beri birçok yönden Husilerin kuşatması altında tutuluyor.