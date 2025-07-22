Husiler, Tel Aviv Havalimanı'nı Hedef Aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na 'Filistin-2' hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir askeri operasyon düzenledik." ifadesini kullandı.

Seri, "operasyonun başarıyla hedefine ulaştığını ve havalimanındaki uçuşların durmasına neden olduğunu" belirtti.

Bu saldırının, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım suçlarına bir yanıt" olduğuna dikkati çeken Seri, "Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini" vurguladı.

Husiler, dün insansız hava araçları kullanarak (İHA), aralarında Ben Gurion ve Ramon havalimanlarıyla Eilat Limanı'nın da bulunduğu 5 noktayı hedef alan saldırılar düzenlediklerini duyurmuştu.