Husiler, uyarıda bulunmadan hiçbir gemiyi hedef almadıklarını açıkladı - Son Dakika
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Husiler, uyarıda bulunmadan hiçbir gemiyi hedef almadıklarını açıkladı

ABD'nin, Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan bir füzenin ticari gemiye isabet etmesi sonucu mürettebattan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Yemen güçlerinin uyarmadan hiçbir gemiyi hedef almadığını belirtti. Abdusselam, ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki askeri operasyonlarının yansımalarını gördüklerini, İsrail gemilerini hedef aldıklarını ifade etti. ABD ise Husilerin fırlattığı bir füzenin yük gemisine isabet ettiğini ve 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Husilerin eylemleri nedeniyle birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

07.03.2024 13:25
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Yemen'deki İran destekli Husiler, uyarıda bulunmadan hiçbir gemiyi hedef almadıklarını açıkladı.

ABD'nin, Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan bir füzenin "M/V True Confidence" adlı ticari gemiye isabet etmesi sonucu mürettebattan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki askeri operasyonlarının yansımalarını gördüklerini, Gazze'deki saldırılarını durdurması için baskı yapmak amacıyla İsrail gemilerini hedef aldıklarını belirten Abdusselam, "(Husilere bağlı) Yemen güçleri, geçmemeleri için uyarmadan hiçbir gemiyi hedef almıyor. İtaat edip geri çekilenler var, reddedip hedef alınanlar da." ifadelerini kullandı.

Abdusselam, Kızıldeniz'de yaşananların sorumluluğunun ABD'ye ait olduğunu kaydederek ABD'nin İsrail'i durdurmak yerine çatışmayı tırmandırmayı tercih ettiğini aktardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın desteklediği Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin Aden Körfezi'nden geçmekte olan Barbados bandıralı "M/V True Confidence" adlı yük gemisine isabet ettiğini ve mürettebattan 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, İran, Denizcilik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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